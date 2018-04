OUDENAARDE, Belgique — Niki Terpstra a poursuivi son excellent début de saison en lançant une attaque au bon moment, dimanche, en route vers une victoire au Tour des Flandres qui lui a permis de devenir le premier cycliste hollandais en plus de 30 ans à grimper sur la plus haute marche du podium dans cette classique.

Terpstra a rattrapé un petit groupe de trois cyclistes en échappée lors de la dernière montée, et le représentant de l’équipe Quick-Step n’a jamais plus regardé derrière lui par la suite. Il a stoppé le chrono en six heures, 21 minutes et 21 secondes. Le Danois Mads Pedersen a terminé deuxième à 11 secondes, devant le Belge Philippe Gilbert — qui fut le vainqueur de cette épreuve l’an dernier — à 17.

Antoine Duchesne (FDJ), de Saguenay, et Hugo Houle (Astana), de Sainte-Perpétue, ont terminé dans un groupe au 11e rang à 30 secondes de Terpstra.

Le dernier Hollandais à avoir gagné cette course fut Adri van der Poel en 1986. Il s’agissait d’une deuxième victoire en très peu de temps pour Terpstra, qui avait aussi gagné la classique E3 Harelbeke le 23 mars.

Tandis qu’il approchait du fil d’arrivée à Oudenaarde, après avoir franchi 236 km par des conditions météorologiques exécrables, Terpstra a jeté un coup d’oeil autour de lui à trois reprises afin de repérer Pedersen. Après avoir réalisé qu’il n’était pas dans les parages, il a levé les bras dans les airs pendant les 20 derniers mètres de l’épreuve.

En plus de la pluie et du temps froid, les cyclistes ont été coincés derrière des voitures qui se sont retrouvées sur le parcours dans la ville d’Aalst, après avoir franchi environ 60 km.

La course, aussi appelée ‘De Ronde’, est l’une des cinq classiques d’envergure pendant la saison avec celles de Milan-San Remo, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de la Lombardie.