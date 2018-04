ST. PETERSBURG, Fla. — Hector Velazquez a poursuivi la série de bons départs des lanceurs des Red Sox de Boston, qui ont défait les Rays de Tampa Bay 2-1, dimanche, pour signer un troisième gain de suite.

Les quatre premiers partants des Red Sox, Chris Sale, David Price, Rick Porcello et Velazquez, n’ont concédé que deux points en 24 manches au monticule. Les champions en titre de la section Est de l’Américaine ont gagné trois des quatre matchs au Tropicana Field.

Velazquez (1-0) a alloué un point et cinq coups sûrs en cinq manches et deux tiers de travail. En relève, Marcus Walden, Bobby Poyner, Matt Barnes et Joe Kelly, qui a ajouté le sauvetage à sa fiche, ont blanchi les Rays pendant trois manches et un tiers.

Brad Miller a frappé un circuit et il a produit le seul point des Rays, qui n’ont envoyé que neuf joueurs à la plaque en quatre affrontements contre les Red Sox.

Les Red Sox ont pris les devants 2-1 en sixième manche, quand Rafael Devers a cogné un simple contre Yonny Chirinos. Devers a produit au moins un point dans un sixième match consécutif en saison, si on remonte à l’année dernière.

Le partant des Rays Jake Faria a alloué un point et quatre coups sûrs en plus de quatre manches. Jose Alvarado (0-1) a encaissé la défaite.

Pirates 1 Tigers 0 (1er match)

Trevor Williams a quitté la rencontre en sixième manche, après n’avoir accordé aucun coup sûr, et les Pirates de Pittsburgh ont tenu le coup pour vaincre les Tigers de Detroit 1-0.

Williams (1-0) avait effectué 84 lancers, et il avait donné cinq buts sur balles, lorsqu’il a été remplacé par Michael Feliz pour amorcer la septième manche.

George Kontos a lancé en huitième manche et Felipe Rivero a retiré les trois frappeurs auxquels il a fait face en neuvième pour enregistrer un premier sauvetage.

Michael Fulmer (0-1) a concédé un point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en huit manches pour les Tigers.

Les deux équipes croiseront à nouveau le fer en soirée.

Twins 7 Orioles 0

Jose Berrios n’a donné que trois coups sûrs et il a lancé un premier match complet en carrière, aidant les Twins du Minnesota à écraser les Orioles de Baltimore 7-0.

Seulement un seul adversaire de Berrios (1-0) s’est rendu sur les sentiers lors des huit premières manches, soit Chance Sisco, qui a claqué un double en troisième manche.

Berrios a retiré 17 frappeurs consécutifs avant le coup sûr de Sisco. Il a retiré six frappeurs sur des prises et il a donné un but sur balles à son 40e départ en carrière.

Brian Dozier a cogné deux longues balles pour les Twins, dont une sur le premier tir de la rencontre. Il s’agissait de son huitième match de plus d’un circuit en carrière.

Le partant des Orioles Kevin Gausman (0-1) a accordé trois circuits et il n’a été d’office que pendant quatre manches.