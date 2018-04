MIAMI — Dillon Peters a été efficace pendant six manches, Brian Anderson a frappé un double de trois points dans une cinquième manche de cinq points des Marlins de Miami, qui ont blanchi les Cubs de Chicago 6-0, dimanche.

Les Marlins, dont plusieurs observateurs n’attendent rien de bon cette saison, ont divisé les honneurs de leur série de quatre duels contre une équipe qui pourrait être considérée comme une aspirante aux grands honneurs.

Chad Wallach, qui n’avait pas placé la balle en lieu sûr à ses 11 premières apparitions de la saison, a réussi deux coups sûrs pour les Marlins.

Peters (1-0) n’a donné que six coups sûrs et un but sur balles. La relève des Marlins s’est par la suite imposée alors que Drew Steckenrider, Tayron Guerrero et Kyle Barraclough ont préservé le blanchissage.

Le simple d’un point de Wallach a inscrit les Marlins au tableau indicateur en cinquième manche. Derek Dietrich a poussé Wallach au marbre grâce à un simple et le double d’Anderson au champ droit a vidé les sentiers.

Le partant des Cubs Jose Quintana (0-1) a donné six points et six coups sûrs en six manches au monticule.

Cardinals 5 Mets 1

Paul DeJong a connu son premier match de plus d’un circuit en carrière dans les Majeures, Luke Weaver n’a permis qu’un point en cinq manches et les Cardinals de St. Louis ont eu raison des Mets de New York par la marque de 5-1.

DeJong a envoyé une balle rapide au deuxième balcon du champ gauche, en deuxième manche, aux dépens de Steven Matz (0-1). Le joueur des Cardinals a ajouté une claque en solo en huitième, contre Jacob Rhame.

Marcell Ozuna a placé trois balles en lieu sûr, lui qui avait été retiré à ses neuf premières apparitions au marbre. Il a frappé un double d’un point en troisième manche et un simple d’un point en cinquième. Yadier Moline a pour sa part claqué un circuit en quatrième.

L’an dernier, Weaver (1-0) était devenu la première recrue des Cardinals à gagner sept départs de suite depuis Ted Wilks, en 1994. Le droitier de 24 ans a alloué cinq coups sûrs.

Après de bons départs de Noah Syndergaard et Jacob deGrom, Matz a lancé pendant cinq manches, donnant trois points et quatre coups sûrs. Les Mets n’ont pas amorcé la saison avec une fiche de 3-0 depuis 2012.