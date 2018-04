MONTRÉAL — Voici les cinq moments marquants du match entre les Devils du New Jersey et le Canadien de Montréal, dimanche, au Centre Bell:

Pas le 100e match souhaité

Le défenseur du Canadien Mike Reilly disputait un 100e match dans la LNH, mais il a connu un début de rencontre difficile. Reilly a d’abord chuté bêtement devant son gardien tôt dans le match, forçant Carey Price à immobiliser le disque pour mettre fin à la séquence. Reilly a ensuite été puni pour avoir retardé la partie en dégageant la rondelle dans les gradins. Acquis du Wild du Minnesota le 26 février dernier, Reilly a aussi été crédité d’un revirement lors du premier vingt.

Une question de centimètres

Les Devils ont dominé la première moitié de la première période, mais le Canadien a obtenu la première véritable occasion de marquer avec 5:20 à faire. Après une mise en jeu à la droite du gardien Keith Kinkaid, une mêlée a éclaté devant le filet des visiteurs impliquant notamment les trois attaquants du Canadien. Le tir de Michael McCarron a été bloqué en défensive, mais Daniel Carr a ensuite récupéré le disque et a décoché un tir vif qui a donné contre la barre transversale.

Une question de centimètres, deuxième partie

Le Tricolore a ouvert la marque avec 8,4 secondes à faire au premier vingt, en avantage numérique. La séquence a commencé avec un moment de rédemption pour Mike Reilly, qui connaissait une période difficile jusque-là, lorsqu’il a contré un deux-contre-un des Devils en bloquant la passe de Michael Grabner. Le Canadien a relancé l’attaque et s’est avancé à trois contre deux. Artturi Lehkonen a rejoint Daniel Carr de l’autre côté et cette fois, Carr a visé juste. L’entraîneur-chef des Devils, John Hynes, a contesté le but, croyant qu’il y avait hors-jeu à l’entrée de zone. Après une longue révision, les arbitres n’ont pas trouvé matière à renverser leur décision.

Price garde le fort

La deuxième période n’a pas été des plus excitantes, mais les Devils ont obtenu une occasion d’égaler le score avant la fin de l’engagement quand Jordie Benn a été puni pour avoir retenu avec un peu plus de deux minutes à faire. Carey Price a toutefois été à la hauteur. Le gardien du Tricolore a réussi son plus bel arrêt quand le tir sur réception de Jesper Bratt a été dévié par Brian Boyle tout juste devant lui. Price a ensuite été testé par Nico Hischier sur un puissant tir sur réception, mais le gardien a eu le dernier mot.

Hall se fait oublier

Le Canadien ne pouvait pas avoir meilleure occasion pour prendre les devants en fin de troisième période que d’évoluer à cinq contre trois pendant près d’une minute. Après que le gardien des Devils Keith Kinkaid eut fermé la porte à Brendan Gallagher, Alex Galchenyuk a remis la rondelle à son coéquipier Jeff Petry, installé à la pointe. Le tir du défenseur du Tricolore a cependant été bloqué par Travis Zajac et il a repéré Taylor Hall, seul à sa sortie du banc. L’attaquant et assurément candidat au titre de joueur le plus utile de la LNH s’est amené devant Carey Price et il a trompé sa vigilance grâce à un bon tir des poignets du côté du bloqueur.