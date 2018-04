RANCHO MIRAGE, Calif. — Inbee Park et Pernilla Lindberg devront retourner sur les verts du Mission Hills, lundi matin, pour déterminer la gagnante du tournoi ANA Inspiration.

Park, Lindberg et Jennifer Song ont eu besoin de trous supplémentaires pour en venir à bout, dimanche, mais la noirceur a obligé les golfeuses à revenir jouer lundi matin. Ils ont disputé à quatre reprises le 18e trou, une normale-5.

Song a été éliminée lors du troisième trou supplémentaire et les deux autres participantes ont tenté un dernier tour de piste avant que la nuit tombe sur la Californie. Park a réalisé un coup de six pieds pour terminer à la normale et Lindberg un coup de deux pieds pour revenir à égalité.

Les deux golfeuses reprendront du service lundi matin à 8 heures au 10e trou, une normale-4.

Park, Lindberg et Song ont réussi des oiselets au 18e trou. Park et Song ont remis des cartes de 67, tandis que Lindberg, qui était en tête tout au long du tournoi, a disputé une ronde finale de 71 et s’est taillé une place en prolongation à la toute dernière minute, au dernier trou.

Jessica Korda (66) et Ariya Jutanugarn (65) accusent un retard d’un coup sur la tête.

Les Canadiennes Alena Sharp (70) et Brooke Henderson (71) ont terminé respectivement au 37e et au 48e rang.