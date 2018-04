ANAHEIM, Calif. — Ondrej Kase a enfilé l’aiguille à 1:34 de la période de prolongation et les Ducks d’Anaheim ont effacé un déficit de deux buts pour défaire l’Avalanche du Colorado 4-3, dimanche soir.

Lors d’une descente à deux contre un, Kase a réussi à surprendre Jonathan Bernier avec un tir par-dessus son épaule droite. Grâce à cette victoire, les Ducks se sont rapprochés d’une place en séries éliminatoires.

Andrew Cogliano a récolté un but et une aide, alors que Adam Henrique et Ryan Kesler ont complété la marque pour les Ducks, qui ont pris la troisième place de la section Pacifique.

La formation californienne détient un point d’avance sur les Kings de Los Angeles, avec trois matchs à disputer de part et d’autre.

Ryan Miller a réalisé 19 arrêts après avoir remplacé John Gibson au début de la deuxième période pour aider les Ducks à signer une cinquième victoire de suite à domicile.

Gibson, qui a bloqué 10 rondelles avant de quitter la patinoire, a semblé sonné après être entré en contact avec Gabriel Landeskog.

Tyson Jost a fait bouger les cordages à deux reprises et Alexander Kerfoot a récolté un but et une aide pour l’Avalanche, qui a surclassé les Blues de St. Louis pour obtenir le dernier rang donnant accès aux séries dans l’Association de l’Ouest. La troupe de Jared Bednar a un point d’avance sur les Blues, mais la formation de St. Louis a un match en main.

Bernier a repoussé 28 tirs dans une cause perdante.