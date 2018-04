Victor Hedman avait refusé d’aller se coucher avant d’avoir obtenu un nouveau contrat.

Une année complète avant son autonomie, l’imposant défenseur no 1 a fait savoir à son agent qu’il voulait signer une prolongation de longue durée avec le Lightning de Tampa Bay dès que ce serait possible. Hedman a finalement apposé sa signature au bas d’un contrat de huit ans avant le coucher du soleil.

«Ça n’a jamais fait le moindre doute, avait déclaré Hedman ce jour-là. Demeurer à Tampa était la priorité.»

Patrice Bergeron a démontré le même empressement lorsqu’il a signé ses deuxième, troisième et quatrième contrats avec les Bruins de Boston. Comme Hedman, Bergeron voulait demeurer avec l’organisation qui l’a repêché et développé le plus longtemps possible tout en acceptant moins d’argent avec l’espoir d’être entouré de talentueux coéquipiers pour gagner.

Aujourd’hui, les deux joueurs sont en voie de se joindre au cercle exclusif et en pleine croissance du jalon important des 1000 matchs avec la même équipe. Au cours de la dernière semaine, Brent Seabrook des Blackhawks de Chicago et Alex Ovechkin des Capitals de Washington sont devenus les 49e et 50e joueurs de l’histoire de la LNH à disputer leurs 1000 premiers matchs en saison régulière avec la même organisation.

«Vous allez le voir plus souvent désormais, a déclaré le défenseur des Capitals, Brooks Orpik. C’est en raison de la convention collective et du fait que les grandes vedettes ne bougeront pas autant que par les années passées.»

Seulement la saison prochaine, le partenaire de longue date de Seabrook à la ligne bleue, Duncan Keith, et Bergeron devraient se joindre au groupe des 1000 matchs avec la même équipe. Le capitaine Mikko Koivu du Wild du Minnesota et le capitaine Anze Kopitar des Kings de Los Angeles feront de même avant la fin de la saison 2018-2019 s’ils demeurent en santé. Marc-Edouard Vlasic et Joe Pavelski des Sharks de San Jose, Sidney Crosby et Evgeni Malkin des Penguins de Pittsburgh ainsi que Patrick Kane et Jonathan Toews des Blackhawks suivent pas très loin derrière.

«Si vous disputez 1000 matchs au sein de la même organisation, vous devez avoir un certain niveau, a déclaré l’agent Kent Hughes, qui représente Bergeron. C’est vraiment important parce que vous parlez d’une série de contrats et nous avons à composer avec le plafond salarial et pour que cela se concrétise dans beaucoup de cas, je pense qu’il doit y avoir un peu de concessions des deux parties.»

Dans le cas d’Ovechkin, il s’agissait d’un contrat de 124 millions $ US d’une durée de 13 ans signé au début de 2008, et David Stern, alors commissaire de la NBA, avait estimé que le propriétaire de Capitals, Ted Leonsis, regretterait sa décision. Le seul regret de Leonsis aujourd’hui est de ne pas avoir mis sous contrat son joueur de concession pour 15 ans, et Ovechkin a déclaré que s’il pouvait revenir en arrière, il signerait pour une période de 16 ans.

La situation d’Ovechkin est une anomalie dans la LNH d’aujourd’hui, où la durée des contrats a été plafonnée à huit ans lors de la dernière ronde de négociations. Depuis l’entrée en vigueur de la convention collective en janvier 2013, 33 joueurs différents ont signé des contrats de huit ans, dont 28 avec leur équipe d’origine.

«Cela signifie beaucoup pour n’importe quel joueur de mettre fin à sa carrière et de dire: ‘Et bien, regardez ça, j’ai joué 1050 matchs avec une équipe — toute ma carrière, je suis l’un des rare’», a déclaré l’agent Peter Wallen, qui compte parmi ses clients Hedman, l’attaquant Patrik Berglund des Blues et le capitaine Gabriel Landeskog de l’Avalanche du Colorado.

«L’unique raison de rester au même endroit pendant 1000 matchs, c’est parce que vous participez aux séries éliminatoires chaque année, vous savez que votre directeur général vous donne l’occasion d’aller en séries et de remporter la coupe Stanley.»

Les autres joueurs les plus récents à avoir atteint le cap des 1000 matchs avec la même équipe — Dustin Brown des Kings, Henrik Zetterberg des Red Wings de Detroit et Patrik Elias des Devils du New Jersey — ont tous soulevé la coupe Stanley, tandis que Daniel et Henrik Sedin ont participé à la finale en 2011 avec les Canucks de Vancouver.

L’équilibre est délicat pour les équipes entre payer les vedettes à leur juste valeur et conserver un certaine souplesse dans la formation pour demeurer compétitif plusieurs années.

«C’est difficile parce que vous ne pouvez pas laisser partir ce joueur clé alors qu’il est à son meilleur et vous devez satisfaire ses attentes, a déclaré Hughes. Si le joueur ne collabore pas avec vous, il devient de plus en plus difficile de trouver un moyen de rester compétitif.»

Néanmoins, le nombre de joueurs totalisant 1000 matchs avec une seule équipe devrait croître puisque Claude Giroux des Flyers, Travis Zajac des Devils, David Krejci des Bruins, Drew Doughty des Kings et peut-être John Tavares des Islanders de New York— s’ils lui font signer un nouveau contrat cet été — sont susceptibles d’atteindre ce jalon. Nicklas Backstrom et Evgeny Kuznetsov pourraient imiter Ovechkin comme les seuls à atteindre les 1000 matchs avec les Capitals, alors qu’aucun joueur n’y était parvenu lors des 40 premières années de l’histoire de la concession.

«Les organisations veulent former un noyau de base, et c’est peut-être pourquoi il est si fréquent aujourd’hui que plus de gars demeurent avec une équipe, a déclaré Backstrom. Pour moi, personnellement, c’est appréciable de rester au même endroit. Mais parfois tu n’as pas le contrôle. Nous avons été chanceux ici de demeurer avec l’équipe si longtemps, et j’en suis heureux.»