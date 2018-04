NEW YORK — Les Blue Jays de Toronto sont l’équipe la plus vieille du Baseball majeur, avec un âge moyen de 31,01 ans.

La MLB a dévoilé lundi la moyenne d’âge de toutes les équipes du circuit, où les Jays viennent au dernier rang. Seules quatre autres équipes ont une moyenne d’âge supérieure à 30 ans: les Angels de Los Angeles (30,32), les Mariners de Seattle et le vétéran de 44 ans Ichiro Suzuki (30,17), les Giants de San Francisco (30,15), ainsi que les Indians de Cleveland (30,08).

À l’autre bout du spectre se trouvent les Phillies de Philadelphie, à 26,92 ans, selon les chiffres transmis par le Bureau du commissaire. Les autres formations les plus jeunes sont les Reds de Cincinnati (27,49), les Marlins de Miami (27,85), les Pirates de Pittsburgh (27,97), les Cardinals de St. Louis (28,02) et les Yankees de New York (28,04).

La moyenne d’âge du Baseball majeur au premier jour de la saison a chuté par rapport à 2017, passant de 29,13 à 28,91 ans. Elle se chiffrait à 29,04 en 2016 et 29,17 en 2015.