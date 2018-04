DÉTROIT — Francisco Liriano a lancé plus de six manches à son premier match avec les Tigers de Detroit, les aidant à signer leur première victoire de la saison, 6-1 aux dépens des Royals de Kansas City.

Liriano (1-0) a permis un point sur quatre coups sûrs en six manches et deux tiers. Le gaucher de 34 ans, embauché sur le marché des joueurs autonomes, a retiré trois frappeurs sur des prises et alloué deux buts sur balles en 94 lancers.

Il a obtenu l’aide de Victor Martinez, qui a frappé un circuit de trois points au cours de la cinquième manche de quatre points des Tigers contre le partant Jason Hammel (0-1).