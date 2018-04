PITTSBURGH — Les Pirates ont marqué cinq points en première manche puis ils ont gardé le cap pour battre les Twins du Minnesota 5-4 à Pittsburgh, lundi, restant invaincus en quatre rencontres cette saison.

Colin Moran a cogné un grand chelem en première manche, suite à un double d’un point de Gregory Polanco.

Josh Harrison, Starling Marte et Francisco Cervelli ont obtenu des buts sur sur balles avant le circuit de Moran, son deuxième dans les grandes ligues.

Forts d’un balayage à Detroit, les Pirates ont ravi les 30 186 spectateurs au PNC Park, à l’occasion de leur premier match à domicile cette saison.

Jameson Taillon (1-0) a retiré neuf frappeurs au bâton en cinq manches et un tiers, ne donnant pas de but sur balles. Il a permis deux points et quatre coups sûrs.

Quatre releveurs ont pavé la voie à George Kontos, qui a mérité le sauvetage.

Brian Dozier a claqué un circuit en sixième, où les Twins ont inscrit tous leurs points.

Lance Lynn (0-1) a quitté après quatre manches, ayant accordé cinq points, trois coups sûrs et six buts sur balles.

Cardinals 8 Brewers 4

Paul DeJong a frappé un circuit de trois points et les Cardinals de St. Louis ont gâché le premier match de la saison à Milwaukee, battant les Brewers 8-4.

DeJong a donné les devants 8-2 aux visiteurs en sixième. Le circuit était son troisième coup sûr de la journée. Il frappe pour ,467 en quatre matches.

Les Cards ont été peu inquiétés au-delà de la cinquième. C’est dans cette manche que leur releveur Miles Mikolas (1-0) a brisé l’impasse de 2-2 avec un circuit de deux points.

Mikolas a disposé de cinq frappeurs au bâton en cinq manches et deux tiers, n’accordant pas de but sur balles. Il a concédé quatre points et sept coups sûrs.

Les Brewers ont marqué tous leurs points sur des longues balles: Manny Pina et Lorenzo Cain en solo, puis une frappe de deux points d’Eric Thames.

Zach Davies (0-1) a donné sept points et huit coups sûrs en cinq manches et deux tiers.