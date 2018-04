SUNRISE, Fla. — Alexander Petrovic a brisé l’égalité en troisième période pour mener les Panthers de la Floride vers une victoire de 3-2 contre les Hurricanes de la Caroline, lundi soir.

Evgenii Dadonov et MacKenzie Weegar ont aussi touché la cible pour les Panthers, qui ont mis fin à une série de trois revers. Ils se sont approchés à cinq points des Devils du New Jersey et de la huitième position dans l’Association Est.

Roberto Luongo a stoppé 26 rondelles pour les Panthers, qui doivent encore disputer quatre parties, une de plus que les Devils.

Derek Ryan et Trevor van Riemsdyk ont marqué pour les Hurricanes. Scott Darling a conclu la rencontre avec 32 arrêts.

Lors du but vainqueur, le tir en provenance du cercle droit de Petrovic a trompé la vigilance de Darling alors qu’il restait 7:58 à écouler. Il s’agissait de son deuxième but de la saison.