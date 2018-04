OSLO — Le biathlète norvégien Ole Einar Bjorndalen, athlète masculin le plus décoré de l’histoire des Jeux olympiques d’hiver avec 13 médailles, a annoncé qu’il prenait sa retraite du sport.

Surnommé le «Roi du biathlon» et âgé de 44 ans, Bjorndalen a participé à six reprises aux Jeux d’hiver. Parmi ses 13 médailles, il en a gagné huit en or. Il a également remporté 45 médailles aux Championnats mondiaux de biathlon.

«Ma motivation est irrésistible, a affirmé Bjorndalen dans une déclaration rapportée par l’Union internationale de biathlon. J’aurais aimé continuer pendant quelques années, mais c’était ma dernière saison.»

Bjorndalen a été incapable de se qualifier pour les Jeux de Pyeongchang et a dévoilé mardi qu’il a été ralenti par un problème de souffle cardiaque au cours de la saison.

«Ce n’est pas dangereux, mais ça provoque un inconfort, a-t-il expliqué. Je le ressens quand je suis au repos, jamais pendant un effort. Je ne savais donc pas si je pouvais travailler fort.»

Bjorndalen était l’athlète le plus décoré des Jeux d’hiver, homme ou femme, avant les Jeux de Pyeongchang. La fondeuse norvégienne Marit Bjorngen a fracassé son record en gonflant son total à 15 médailles, dont huit d’or.

Même s’il ne pouvait pas participer aux compétitions à Pyeongchang, Bjorndalen était présent pour appuyer dans son travail son épouse, la Bélarusse et détentrice de six médailles olympiques en biathlon Darya Domracheva.