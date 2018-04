TAMPA, Fla. — Le voltigeur des Yankees de New York Jacoby Ellsbury a subi une blessure à la hanche alors qu’il tentait de retrouver la forme après avoir soigné une blessure à un muscle oblique.

Le gérant des Yankees, Aaron Boone, a dévoilé l’information mardi. Il a précisé qu’Ellsbury allait obtenir quelques jours de repos avant de tenter de poursuivre sa remise en forme.

Âgé de 34 ans, Ellsbury a raté les matchs préparatoires disputés entre le 1er mars et le 24 mars. Il a frappé un seul coup sûr en 14 présences au bâton au cours du camp.

Ellsbury devait occuper un poste de réserviste cette saison, après avoir perdu le poste de voltigeur de centre partant au profit d’Aaron Hicks la saison dernière. Ellsbury doit toucher un montant garanti de 21 142 857 $ US lors de chacune des trois prochaines saisons. Il avait signé un contrat de sept saisons et 153 millions $ et une année d’option à la discrétion de l’équipe à 21 millions $ en 2021. Ellsbury recevra cinq millions $ si les Yankees n’exercent pas l’option.