DÉTROIT — Jake Junis a blanchi ses rivaux pendant plus de sept manches et les Royals de Kansas City ont gagné un premier match cette saison en battant les Tigers de Detroit 1-0, mardi.

Lors d’un après-midi froid et pluvieux, les deux équipes n’ont pas étiré le suspense alors que la rencontre a duré seulement deux heures et 17 minutes. Jorge Soler, qui n’a toujours pas frappé de coup sûr dans les Ligues majeures depuis le 2 juillet (0-en-31), a produit l’unique point du match à l’aide d’un ballon-sacrifice en deuxième manche.

Junis (1-0) a accordé seulement trois coups sûrs et un but sur balles en plus de sept manches au monticule. Le droitier âgé de 25 ans a retiré six frappeurs sur des prises et a été remplacé après avoir concédé un simple à Mikie Mahtook pour amorcer la huitième manche.

Justin Grimm a étouffé la menace en huitième et Kelvin Herrera a été parfait en neuvième pour inscrire un premier sauvetage en 2018.

Matthew Boyd (0-1) a aussi connu une bonne sortie chez les Tigers, accordant un point et quatre coups sûrs en six manches.