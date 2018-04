TURIN, Italie — Cristiano Ronaldo a établi une nouvelle marque de la Ligue des Champions en inscrivant un but dans un 10e match d’affilée de la compétition lors de la victoire de 3-0 du Real Madrid aux dépens de la Juventus de Turin dans le match aller des quarts de finale.

Le premier but de Ronaldo a été inscrit dès la troisième minute de jeu, en partie grâce aux erreurs défensives commises par les joueurs de la Juve sur la séquence.

Son deuxième, marqué sur une bicyclette, était tout simplement grandiose et tout le stade s’est levé d’un bond pour souligner son appréciation.

Le Portugais est le premier footballeur à marquer dans 10 rencontres consécutives de la Ligue des Champions. Il a couronné sa journée de travail en préparant le troisième but des siens, celui de Marcelo, peu de temps après que l’attaquant turinois Paulo Dybala eut écopé d’un deuxième carton jaune, menant à son expulsion.

La Juve aura fort à faire si elle souhaite renverser la vapeur dans le match retour du 11 avril.

Bayern vient de l’arrière

À Séville, le Bayern Munich est venu de l’arrière grâce à deux tirs déviés pour signer une victoire de 2-1.

Après avoir été dominé par leur hôte et concédé le premier but, celui de Pablo Sarabia, à la 32e minute, le Bayern a profité d’un but contre son camp de Jesus Navas avant la mi-temps et s’est assuré de la victoire sur une tête de Thiago Alcantara. Les deux fois, le ballon a dévié sur un défenseur du Séville FC pour déjouer le gardien David Soria.

Le Bayenr n’a besoin que d’un match nul dans le match retour, présenté à Munich, pour assurer sa place en demi-finales pour la cinquième fois en six saisons.

Séville, qui a atteint les quarts de finale pour la première fois en 60 ans, ne s’est jamais qualifié pour les demi-finales de la compétition continentale.