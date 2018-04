SAN JOSE, Calif. — Les Sharks de San Jose ont accordé un contrat d’un an au joueur autonome Lukas Radil, mardi.

Âgé de 27 ans, Radil a récolté 16 buts et 22 mentions d’aide en 51 matchs avec le Spartak de Moscou, dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

L’attaquant a représenté la République tchèque, en février, lors des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, lors des Championnats du monde de hockey en 2017 et sur le circuit européen de hockey de 2014 à 2018.

«Lukas est un joueur robuste, qui est capable de conserver le disque, qui a joué au hockey dans les rangs professionnels à un haut niveau durant plus de sept saisons, a déclaré le directeur général des Sharks Doug Wilson dans un communiqué. Il connait sa meilleure saison cette année et a représenté son pays sur la scène internationale. Nous croyons que son style de jeu pourra très bien se transposer dans la LNH et nous sommes excités de l’accueillir au sein de notre formation la saison prochaine.»