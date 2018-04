SAN FRANCISCO — Mitch Haniger a cogné un simple de deux points, Kyle Seager a aussi produit un point en première manche et les Mariners de Seattle ont gâché l’ouverture locale des Giants de San Francisco en l’emportant 6-4, mardi.

Marco Gonzales (1-0) a alloué trois points et six coups sûrs en six manches et un tiers pour les Mariners.

Joe Panik a frappé un circuit en solo et Evan Longoria a ajouté une claque de deux points, sa première avec les Giants.

Panik a réussi un coup de quatre buts pour amorcer la quatrième manche, il s’agissait de son troisième circuit de la saison. À ce moment, il avait produit les trois points des Giants depuis le début de la campagne. Les Giants sont devenus la première équipe de l’histoire des Majeures à marquer ses trois premiers points de la saison grâce à un circuit en solo du même joueur.

Les Mariners ont répliqué en cinquième manche, quand Robinson Cano a claqué un double d’un point et que Guillermo Heredia a ajouté un sacrifice.

Ty Blach (1-1), qui remplaçait l’as des Giants Madison Bumgarner, a été chassé de la rencontre après avoir accordé six points et 10 coups sûrs en quatre manches et un tiers. Il n’avait donné aucun point en cinq manches lors du match d’ouverture de son équipe, un gain de 1-0 contre les Dodgers à Los Angeles.

Edwin Diaz a fermé les livres pour son troisième sauvetage de la saison.