ROUYN-NORANDA, Qc — Le Phoenix de Sherbrooke s’est ressaisi après avoir alloué un but en début de partie et il a vaincu les Huskies de Rouyn-Noranda 3-1, mardi soir, pour remporter la première série de son histoire.

Après avoir forcé la tenue d’un septième match en gagnant en prolongation, dimanche, le Phoenix a complètement dominé ses adversaires pour passer au deuxième tour pour une première fois depuis son arrivée dans la LHJMQ, lors de la saison 2012-13.

Les Huskies avaient pourtant amorcé la rencontre sur les chapeaux de roues, bénéficiant d’un tir de pénalité dès la quatrième minute de jeu. Tommy Beaudoin s’est exécuté et il a propulsé son équipe en avant. Ce fut toutefois les seuls moments de réjouissance des Huskies, qui ont vu l’équipe locale marquer trois buts sans riposte.

En deuxième période, Evan MacKinnon et Félix Robert ont trouvé le bon moment pour inscrire leur premier but en carrière lors des séries de la LHJMQ et ils ont donné les devants 2-1 au Phoenix. À mi-chemin au troisième vingt, Nicolas Poulin a porté un dur coup aux hommes de Gilles Bouchard en touchant la cible pour une quatrième fois depuis le début des séries.

En plus d’avoir été très efficace devant le filet du Phoenix, grâce à 30 arrêts, Reilly Pickard a contribué offensivement en obtenant une mention d’assistance sur le but égalisateur.

À l’autre bout de la patinoire, le gardien des Huskies Samuel Harvey a tout tenté pour que sa troupe conserve ses espoirs de remontée, mais ses 41 arrêts n’auront pas été suffisants.

Le Phoenix se mesurera maintenant au Titan d’Acadie-Bathurst lors des quarts de finale du circuit Courteau.

Islanders 8 Remparts 3 (Les Islanders gagnent la série 4-3)

Les Islanders de Charlottetown ont explosé pour six buts au troisième engagement et ils ont envoyé les Remparts de Québec en vacances en vertu d’une victoire de 8-3.

Alors que les deux formations se retrouvaient à égalité 2-2 après 40 minutes, les écluses se sont ouvertes pour les Islanders, qui ont été sans pitié.

Pascal Aquin, par deux fois, Cameron Askew et Sullivan Sparkes ont tous fait bouger les cordages en 3:52 en début de troisième période. L’attaquant des Remparts Olivier Garneau est venu freiner l’élan en réduisant l’écart à 6-3, mais Taylor Egan et Aquin ont planté les derniers clous.

Aquin a terminé la rencontre avec une récolte de quatre buts. Daniel Hardie a amassé un but et deux mentions d’assistance alors que les défenseurs Pierre-Olivier Joseph et Saku Vesterinen ont tous les deux préparé trois réussites des Islanders, qui accèdent au deuxième tour pour une quatrième année consécutive.

Andrew Coxhead et Philipp Kurashev ont aussi trouvé le fond du filet pour les Remparts. Matthew Grouchy, qui jouait contre son ancienne équipe, s’est fait complice des trois buts des Diables rouges.

Matthew Welsh a connu un fort match pour les Islanders, stoppant 36 des 39 rondelles dirigées vers lui.

Antoine Samuel a pris part à son dernier match en carrière dans la LHJMQ. Il a alloué six buts sur 25 lancers avant d’être remplacé par Dereck Baribeau. Ce dernier a cédé une fois devant deux tirs.

Les Islanders affronteront maintenant les Mooseheads de Halifax au tour suivant.

Wildcats 6 Océanic 3 (Les Wildcats gagnent la série 4-3)

Nicholas Welsh a marqué le but vainqueur et il a ajouté deux aides, menant les Wildcats de Moncton vers une surprenante victoire de 6-3 contre l’Océanic de Rimouski.

Les Wildcats, qui ont terminé la saison au 14e rang, ont causé une surprise de taille en éliminant les champions de la section Est, qui avaient amassé 31 points de plus. Il s’agit de la troisième fois en quatre ans que l’équipe en 14e place passe au deuxième tour des séries.

Welsh a couronné une poussée de quatre buts sans riposte de sa troupe, qui a pris les devants 4-1 en deuxième période. Denis Mikhnin a enfilé l’aiguille à deux occasions pour réduire l’écart à 4-3, mais l’Océanic n’a pas été en mesure de créer l’égalité.

Brady Pataki, Dylan Seitz, James Phelan, Jonathan Aspirot et Daniil Miromanov ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Wildcats, qui croiseront maintenant le fer avec l’Armada de Blainville-Boisbriand. Jeremy McKenna a obtenu quatre mentions d’assistance.

Samuel Dove-McFalls s’est avéré l’auteur du premier filet de l’Océanic, qui a échappé les deux derniers duels de cette série.

Au cours des discussions lors des derniers jours, Mark Grametbauer a été moins testé que dimanche et il a réalisé 17 arrêts pour les Wildcats. Le gardien recrue de l’Océanic Colten Ellis a donné cinq buts sur 24 lancers. Jimmy Lemay a lui aussi vu un peu d’action et il a été parfait devant trois tirs.