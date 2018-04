NEW YORK — Mathew Barzal a amassé deux buts, dont le vainqueur, et une aide, menant les Islanders de New York vers une victoire de 5-4 contre les Flyers de Philadelphie, mardi soir.

John Tavares a touché la cible deux fois et Anthony Beauvillier a ajouté un but et deux assistances. Les Islanders ont gagné pour seulement une quatrième fois à leurs 20 dernières sorties (4-12-4). Thomas Greiss a stoppé 27 lancers.

Nolan Patrick a récolté deux buts et une mention d’aide, Claude Giroux a ajouté un but et une assistance alors que Wayne Simmonds a complété la marque pour les Flyers, qui ont raté une belle occasion de s’assurer d’une place en séries. Petr Mrazek a conclu la rencontre avec 32 arrêts.

Les Islanders ont laissé filer une avance de 4-1 en troisième période, quand Patrick et Giroux se sont mis en marche. Barzal a cependant répliqué seulement 28 secondes après le but égalisateur.