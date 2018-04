MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé mardi soir au Centre Bell entre les Jets de Winnipeg et le Canadien de Montréal.

Carey Price passe à l’histoire

En déposant la rondelle au centre de la glace entre Jacob de la Rose et Bryan Little après l’hymne national canadien, l’arbitre Graham Skilliter a du même coup confirmé le passage de Carey Price à la postérité dans l’histoire du Canadien alors qu’il a devancé l’illustre Jacques Plante avec son 557e match en carrière avec l’équipe. Pour Price, il s’agissait d’une 301e partie au Centre Bell où il présentait un dossier de 162-90-46 avec une moyenne de buts alloués de 2,29 et un taux d’efficacité de ,923 avant d’affronter les Jets. L’exploit a été souligné par la présentation d’une vidéo lors de la première pause commerciale, accompagnée de messages de félicitations de Patrick Roy, en anglais, et de Ken Dryden, dans les deux langues, et une chaleureuse ovation du public. Même les joueurs des Jets au banc des joueurs sont levés et ont tapé du bâton sur la rampe pour souligner le fait d’armes. Price a remercié la foule de sa main et a longé le banc des joueurs du Canadien pour recevoir les félicitations de ses coéquipiers.

Un plomb de Patrik Laine!

À seulement sa deuxième saison dans la LNH, Patrik Laine s’est déjà forgé la réputation d’un dangereux marqueur. Les amateurs au Centre Bell ont compris pourquoi en milieu de première période. Une quarantaine de secondes après le début d’une pénalité mineure à Logan Shaw, le Finlandais de 19 ans a battu Carey Price d’un spectaculaire tir frappé sur réception, décoché de la pointe gauche, sur lequel le gardien du Canadien n’a jamais eu le temps de réagir. Il s’agissait de son 44e but de la saison, deux de moins qu’Alexander Ovechkin. Moins de deux minutes plus tard, Nikolaj Ehlers a doublé l’avance des visiteurs lors d’une poussée à trois contre un.

Et de 20 pour Byron

Alors que le Canadien tirait de l’arrière 3-1 en début de troisième période, Paul Byron n’a pas perdu de temps et a réduit l’écart après 3:19 de jeu, atteignant du même coup le plateau des 20 buts. Comme à ses habitudes, l’implication physique et l’échec avant de Byron lui ont permis de récupérer la rondelle en zone adverse. Jonathan Drouin a par la suite récupéré la rondelle derrière le but avant de la remettre à Brendan Gallagher, posté directement devant la cage adverse. Après avoir bloqué le tir de Gallagher, Steve Mason n’a toutefois pas été en mesure de s’opposer à celui de Byron. Laissé seul à la gauche du gardien des Jets, le numéro 41 a fait mouche sur le retour de lancer de Gallagher, récoltant un 20e but pour une deuxième saison consécutive.

La soirée des premières fois

Les recrues de part et d’autre de la patinoire ont tous les deux goûté à leur baptême dans la LNH de façon assez spéciale, et ce, à 24 secondes d’écart. Kerby Rychel a d’abord permis au Canadien de niveler le pointage 3-3 au troisième engagement. À son deuxième match dans l’uniforme du Tricolore, Rychel, acquis des Maple Leafs de Toronto le 25 février, a fait dévier le tir de Jeff Petry devant le but, quelques secondes après avoir remporté la mise en jeu à la droite de Steve Mason. Mais pas de chance pour le Canadien. À son premier match dans la ligue nationale, Sami Niku a bénéficié d’un rebond en sa faveur, alors qu’il se trouvait entre les deux cercles des mises en jeu, et a déjoué Carey Price entre les jambes pour redonner les devants aux Jets.

Connor et les Jets ont le dernier mot

Grâce à un puissant tir des poignets, alors qu’il restait un peu moins de deux minutes à faire, Alex Galchenyuk a enfilé son 19e but de la saison pour forcer la tenue d’une période de prolongation, portant le pointage à 4-4. Les Jets ont toutefois eu le dernier mot en temps supplémentaire. Aux portes du plateau des 30 buts, Kyle Connor, qui s’était fait complice de ses coéquipiers à deux reprises dans le match, a trompé la vigilance de Carey Price, après trois minutes de jeu, grâce à un tir sur réception qu’il a placé dans la lucarne pour mettre un terme au débat.