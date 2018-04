TORONTO — Aledmys Diaz et Josh Donaldson ont tous les deux claqué des circuits pour une deuxième soirée consécutive et les Blue Jays ont enfilé une quatrième victoire de suite en écrasant les White Sox de Chicago 14-5, mardi soir.

Diaz a frappé une longue balle de deux points en troisième manche et Donaldson a cogné un circuit de deux points en quatrième pour permettre à J.A. Happ d’obtenir la victoire chez les Blue Jays.

La formation torontoise (4-2) a profité de la présence de Miguel Gonzalez au monticule pour inscrire trois points. Les Blue Jays ont mis le match hors de portée lorsqu’ils ont inscrit sept points en huitième manche.

Les White Sox (2-2) ont encaissé un deuxième revers d’affilée. Les Torontois tenteront de balayer la série de trois matchs mercredi soir.

Donaldson était de retour au troisième but, après avoir été laissé de côté sur le terrain en raison de son bras fatigué. Il a effectué un solide relais au premier but pour obtenir le troisième retrait en première manche, après que Happ eut concédé deux simples.

Les White Sox ont envoyé des coureurs sur les sentiers en deuxième manche, suite au simple de Tim Anderson et au but sur balles d’Adam Engel. Nicky Delmonico a ajouté un simple pour permettre à Anderson de rentrer au bercail.

Yangervis Solarte a amorcé la deuxième manche des Jays en répliquant avec un double, mais a été laissé à son sort sur les buts. Les Blue Jays n’ont toutefois pas répété l’erreur en troisième manche.

Diaz a permis aux Jays de prendre les devants 2-1 grâce à un circuit, alors que Luke Maile se trouvait sur les sentiers. Les Torontois ont profité d’une erreur de Randal Grichuk pour ajouter un point, permettant à Justin Smoak de s’amener au troisième but.

Anderson a remis les pendules à l’heure toutefois en réduisant l’écart 3-2 grâce à un circuit solo en quatrième manche.

Les Blue Jays ont rapidement répliqué lorsque Diaz a enchaîné avec un double, suite au simple de Kevin Pillar. Donaldson a réussi un circuit de deux points pour porter le pointage à 6-2.

Happ (1-1) a alloué sept coups sûrs, un but sur balles et quatre points mérités en cinq manches et un tiers. Il a retiré neuf frappeurs sur des prises.

Gonzalez (0-1) a concédé cinq points en cinq manches. Il a également accordé huit coups sûrs et deux buts sur balles, tout en obtenant quatre retraits.

Diaz et Donaldson ont frappé de nouveau en sixième. Après avoir frappé un simple, et a croisé le marbre grâce à un simple de Donaldson.

Les locaux ont par la suite ouvert les écluses en huitième pour sceller la victoire.