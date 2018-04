CALGARY — Kevin Connauton a continué sa bonne deuxième moitié de saison en ajoutant un but et une aide à sa fiche et les Coyotes de l’Arizona ont eu raison des Flames de Calgalry par la marque de 4-1, mardi soir.

Depuis la pause du match des étoiles, Connauton a marqué 10 buts, ce qui le place à égalité avec Victor Hedman, du Lightning de Tampa Bay, pour le plus grand nombre de filets par un défenseur depuis le 28 janvier.

Richard Panik, Christian Fischer et Dylan Strome ont aussi touché la cible pour les Coyotes, qui ont gagné leurs trois dernières sorties.

Panik connaît lui aussi du succès dernièrement, amassant six buts à ses 10 derniers matchs.

Nick Shore a inscrit le seul but des Flames, son premier avec l’équipe. La troupe de Calgary a perdu huit de ses neuf dernières parties.