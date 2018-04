GOLD COAST, Australie — Le volleyball de plage et Gold Coast vont de pair. Et la Canadienne Sarah Pavan a hâte de pouvoir écrire une page d’histoire dans cet endroit paradisiaque.

Pavan, de Kitchener, en Ontario, et la Torontoise Melissa Humana-Paredes tenteront de décrocher la médaille d’or dans ce sport qui fera officiellement son entrée dans le programme des Jeux du Commonwealth. Les représentantes de l’unifolié seront les favorites selon le classement de la FIVB, même s’il est encore tôt dans la saison de volleyball de plage.

«Nous sommes très excitées, a convenu Pavan. Je connais Melissa et je suis honorée de faire partie de la première équipe canadienne de volleyball de plage à participer à ce tournoi. C’est étonnant que ça n’ait jamais fait partie du programme des Jeux du Commonwealth, surtout du fait que c’est un sport qui est populaire depuis très longtemps aux Jeux olympiques.»

«Chaque fois que tu peux représenter ton pays dans une compétition sportive de cette envergure, c’est merveilleux, s’est-elle exclamée. Nous avons attendu très longtemps avant d’y être.»

Plus de 60 000 billets ont déjà été écoulés pour le tournoi de volleyball de plage. Les seuls encore disponibles sont ceux dits «premiums», qui commencent à 300 $ l’unité.

Pavan, qui mesure six pieds et cinq pouces, et Humana-Paredes, qui fait cinq pieds et neuf pouces, ont commencé à jouer ensemble après les Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016. Pavan et Heather Bansley ont terminé au cinquième rang, égalant ainsi le meilleur résultat de l’histoire du Canada dans le tournoi féminin de volleyball de plage.

Les Canadiennes font partie d’un groupe avec l’Angleterre, les îles Fidji et Trinité-et-Tobago, et elles en découdront au stade de la plage Coolangatta — situé en banlieue sud de Gold Coast. Il s’agira de leur deuxième tournoi de la saison, après une cinquième place à Fort Lauderdale, en Floride, au début du mois de mars.

Du côté des hommes, Sam Schachter, de Richmond Hill, en Ontario, et Sam Pedlow, de Barrie, en Ontario, représenteront le pays dans cette discipline.

À compter du 6 avril, Schachter et Pedlow entameront leur marche vers la conquête de l’or aux Jeux du Commonwealth.

Les deux Canadiens occupent présentement le 14e échelon mondial. Mais puisqu’aucune équipe figurant devant eux ne provient d’un pays du Commonwealth, ils seront eux aussi les favoris. Les Australiens Damien Schumann et Chris McHugh seront les deuxièmes têtes de série du tournoi, en vertu de leur 20e rang sur l’échiquier mondial.

Ils font partie d’un groupe en compagnie de l’Écosse, de la Sierra Leone et du Sri Lanka, dans ce tournoi à 12 équipes qui se déroulera du 6 au 12 avril. Le Canada entamera son tournoi le 6 avril en affrontant la Sierra Leone, avant de croiser le fer avec le Sri Lanka, le lendemain, et l’Écosse, le 9 avril.