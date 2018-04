Novak Djokovic a rompu ses liens avec Andre Agassi et Radek Stepanek, relançant ainsi la machine à rumeurs autour du détenteur de 12 titres du Grand Chelem en carrière.

Djokovic a confirmé ces informations mercredi par l’entremise de son site internet.

Il a connu des ennuis sur le terrain cette saison, tandis qu’il doit encore composer avec de la douleur au coude droit — il s’est absenté du circuit pendant la deuxième moitié de la dernière saison et est passé sous le bistouri en février. Ses plus récents ennuis se sont produits dans une défaite en deux sets lors de son entrée en scène à l’Omnium de Miami le mois dernier, un tournoi qu’il a remporté à six reprises.

Plus tôt en mars, le Serbe avait plié l’échine dès son premier match au tournoi d’Indian Wells, où il a gagné cinq titres.

Djokovic avait commencé à travailler à temps partiel avec Agassi juste avant le début des Internationaux de France en mai dernier. Il avait ensuite ajouté les services de Stepanek à son équipe vers la fin du mois de novembre.