GOLD COAST, Australie — La championne olympique Penny Oleksiak et la médaillée de bronze Taylor Ruck seront les têtes d’affiche du Canada en lever de rideau des épreuves de natation aux Jeux du Commonwealth, jeudi.

Les deux jeunes femmes participeront au 200 mètres style libre au Centre aquatique de Gold Coast.

Katerine Savard, ainsi que la désormais retraitée Brittany MacLean, avaient pris part aux demi-finales dans cette épreuve aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016, mais la nageuse de Pont-Rouge a dû se retirer de la compétition pour des motifs de santé.

Ruck avait établi un record canadien au 200 m libre en signant un chrono d’une minute et 56,85 secondes en finale de la série TYR Pro Swim à Atlanta, tout juste avant les Jeux de Rio. La nageuse âgée de 17 ans originaire de Kelowna, en Colombie-Britannique, a aussi pris part aux Championnats du monde juniors en 2017 à Indianapolis

«Elle est en voie d’éclore ici», a confié sa coéquipière canadienne Hilary Caldwell, qui a décroché le bronze au 200 m dos à Rio.

Jeudi, les relais canadien et australien devraient se livrer une chaude lutte au 4×100 m libre. Le relais canadien misera sur la jeunesse, puisqu’il devrait être composé de Kayla Sanchez (16 ans), Oleksiak et Ruck (17 ans chacune) et Rebecca Smith (18 ans).

«J’ai hâte que les Jeux du Commonwealth commencent. Ce sera une compétition très relevée. Je me suis beaucoup entraînée au 200 m libre cette année», a confié Oleksiak, qui participera également aux épreuves préliminaires du 100 m papillon jeudi.

De son côté, Marie-Sophie Harvey, de Trois-Rivières, prendra part au 400 m QNI.

La première journée de compétitions à la piscine de Gold Coast comprendra quatre autres finales: le 200 m brasse masculin, le 400 m libre masculin, le 200 m libre S14 (para) masculin et le 50 m papillon S7 (para) féminin.

Les épreuves de natation se dérouleront sur six jours, et se termineront mardi. Le Canada compte 36 nageurs, dont un nombre record de 11 paranageurs.

Il y a quatre ans aux Jeux du Commonwealth à Glasgow, les nageurs canadiens avaient récolté 11 médailles (4-1-6) et terminé derrière l’Angleterre (10-10-8) et l’Australie (19-21-17).