LIVERPOOL, Royaume-Uni — Liverpool et le FC Barcelone se sont tous deux forgé des avances de trois buts après le match aller de leurs quarts de finale de la Ligue des Champions.

Les Reds ont écrasé Manchester City 3-0 à Anfield, tandis que les Espagnols ont profité de deux buts contre son camp de l’AS Roma pour lui infliger un revers de 4-1 dans l’autre rencontre à l’affiche.

Liverpool a complètement scié les jambes des Mancuniens en marquant trois fois dans les 31 premières minutes de jeu, se rapprochant ainsi d’une première demi-finale de la Ligue des Champions en 10 ans.

La meilleure équipe d’Europe a été complètement dominée dans un Anfield complètement survolté. Mohamed Salah — avec son 38e but de la saison — Alex Oxlade-Chamberlain et Sadio Mane ont tous marqué en face du kop.

Les Reds ont ensuite résisté alors que City a mis toute la gomme en deuxième demie, l’empêchant ainsi d’inscrire un important but à l’étranger qui aurait pu changer l’allure du match retour. D’autant plus que Salah a quitté le terrain en boitant et qu’il pourrait être absent pour la deuxième manche.

Le rêve de triplé de Manchester City — vainqueur de la League Cup, le club pourrait confirmer son titre en Premier League dès samedi — s’est possiblement envolé en laps de temps de 19 minutes.

La décision de Pep Guardiola de retirer Raheem Sterling de la formation en faveur d’un milieu de plus en Ilkay Gundogan s’est complètement retournée contre lui. City a été complètement dépassé et ses quatre milieux n’ont pas semblé connaître leur rôle. Aymeric Laporte, un centre-arrière, a aussi semblé complètement perdu comme latéral gauche face à Salah.

Guardiola a fait entrer Sterling à la 57e, trop tard.

Quintuple vainqueur en compétition continentale, Liverpool a maintenant inscrit 31 buts dans la présente édition de la Ligue des Champions, un sommet. L’absence de Salah pourrait compter pour beaucoup cependant, et Liverpool s’est incliné 5-0 au Etihad Stadium en Premier League cette saison.

À Barcelone, Daniele De Rossi et Kostas Manolas sont venus en aide aux locaux face à l’AS Roma.

De Rossi a d’abord permis au FC Barcelone d’ouvrir la marque à la 38e minute quand, en tentant de couper une passe d’Andres Iniesta à l’endroit de Lionel Messi, il a plutôt fait dévier le ballon dans son propre filet.

Kostas a eu la même malchance à la 55e, quand en tentant de dégager un centre d’Ivan Rakitic, il a plutôt touché le poteau des buts. Le ballon a ricoché sur le Barcelonais Samuel Umtiti avant de terminer sa course dans le filet.

Il n’en fallait pas plus pour que les Espagnols profitent de leur avantage. Gerard Pique a ajouté un troisième but quatre minutes plus tard, poussant le ballon dans une cage abandonnée à la suite d’un arrêt d’Alisson Becker.

Edin Dzeko a ramené les Romains à deux buts à la 80e, avant que Luis Suarez ne complète la marque.

Cette victoire a permis au FC Barcelone de porter sa série de matchs sans défaite à domicile en Ligue des Champions à 26. La séquence s’est amorcée en septembre 2013.