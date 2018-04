NEW YORK — Giancarlo Stanton a frappé son premier circuit au Yankee Stadium dans son nouvel uniforme, aidant les New-Yorkais à gagner 7-2 face aux Rays de Tampa Bay.

Stanton a donné les devants 2-1 aux Yankees en première, avec sa troisième longue balle de la saison. Il se reprenait pour le match de mardi, où il a été retiré cinq fois au bâton.

Avec Brett Gardner sur les buts grâce à un simple, Stanton a envoyé en orbite une offrande de Blake Snell (0-1). Ce dernier a quitté après trois manches et un tiers, ayant donné cinq points.

Aaron Judge et Gary Sanchez ont aussi claqué des circuits de deux points pour les Yankees. Sanchez mettait fin à une disette de 0 en 17.

Luis Severino (2-0) a espacé deux points et cinq coups sûrs en sept manches et un tiers. Il a retiré sept frappeurs au bâton.

Les Rays perdaient un cinquième match de suite. Kevin Kiermaier a obtenu un simple, mais il ne frappe que pour pour ,087 (deux en 23).

Orioles 2 Astros 3

Josh Reddick a frappé trois coups sûrs et Alex Bregman a produit le point de la victoire en septième dans un gain de 3-2 des Astros de Houston, qui ont balayé leur série de trois rencontres face aux Orioles de Baltimore.

Miguel Castro (0-1) a remplacé Dylan Bundy au début de la septième et a accordé un but sur balles à Derek Fisher après un retrait. Ce dernier a volé le deuxième un retrait plus tard, avant de croiser le marbre sur le simple à gauche de Bregman.

Reddick, qui a lancé sa campagne avec seulement un coup sûr à ses 11 premières présences, a récolté trois simples mercredi après avoir frappé un circuit de deux points et un grand chelem à ses deux dernières présences mardi.

Dallas Keuchel a permis deux points — un mérité — sur cinq coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches. Brad Peacock (1-0) a blanchi l’adversaire pendant trois manches, ne permettant que deux coups sûrs.