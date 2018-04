GOLD COAST, Australie — Joanna Brown a décroché la première médaille du Canada aux Jeux du Commonwealth, jeudi, remportant le bronze à l’épreuve féminine de triathlon.

L’athlète de 24 ans, originaire de Carp, en Ontario, a livré une performance hallucinante, elle qui a failli ne pas participer à la compétition après avoir subi une fracture à l’épaule gauche suite à un accident de bicyclette, le 2 mars, lors de la première étape de la Série mondiale de triathlon de l’ITU à Abu Dhabi.

Flora Duffy, couronnée deux fois championne de la Série mondiale et numéro un mondiale sur le circuit jusqu’à présent, a raflé l’or sous le soleil tapant au Southport Broadwater Parklands. Elle a terminé le parcours en 56:50. La Britannique Jessica Learmonth, septième au monde, a remporté la médaille d’argent, accusant un retard de 43 secondes sur Duffy. Brown a pu monter sur la troisième marche du podium grâce à un temps de 56:02. Vicky Holland a été reléguée au quatrième rang en raison d’un retard de quatre secondes sur Brown.

Learmonth détenait une légère avance sur Duffy après les épreuves de nage et de vélo. Les deux compétitrices ce sont livré une chaude lutte, mais l’athlète originaire des Bermudes, Duffy, a devancé son adversaire lors du dernier droit de la compétition.

Brown a effectué une remontée spectaculaire. Classée 11e après la nage et 10e après le vélo, Brown a trimé dur durant les 10 km de course et a finalement eu le dessus sur Holland.

«J’ai perdu mon énergie à la fin de la course, a expliqué Holland. Joanna (Brown) mérite sa médaille de bronze. Elle a été très intelligente lors de la dernière étape pour grimper au classement et elle mérite tout le crédit qui lui est attribué.»

L’Ontarienne Dominika Jamnicky a terminé au 14e rang, tandis que Desirae Ridenour, de Cowichan, en Colombie-Britannique, a pointé au 17e rang.

Le parcours olympique comprend 1,5 km à la nage, 40 km en vélo et 10 km à la course. L’épreuve masculine de triathlon aura lieu plus tard jeudi.