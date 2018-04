LAVAL, Qc — Colin Blackwell a enfilé l’aiguille à deux reprises, dont le but vainqueur, pour permettre aux Americans de Rochester d’infliger un huitième revers consécutif au Rocket de Laval, mercredi soir.

Sean Malone a inscrit le deuxième but des Americans et Danny O’Reagan a obtenu deux mentions d’assistance pour les visiteurs. Jonas Johansson a repoussé 25 des 27 rondelles dirigées vers lui et n’a accordé qu’un seul but en quatre occasions en désavantage numérique.

Adam Cracknell et Antoine Waked ont sonné la charge du côté du Rocket, qui a perdu deux fois une avance d’un but pour s’incliner une fois de plus, devant ses partisans. Charlie Lindgren a pour sa part réalisé 30 arrêts dans une cause perdante.

Alors qu’il était dans l’enclave, Cracknell a profité de l’indiscipline des Americans pour ouvrir la marque à 11:20 de la première période.

Blackwell a cependant bénéficié d’une descente à trois contre un suite à un revirement causé par Trevor Owens en zone offensive pour niveler la marque 2:14 plus tard.

Waked a battu Johansson d’un tir lointain, qui a semblé surprendre le gardien. Anthony Beauregard a obtenu une aide sur la séquence et il s’agissait de son tout premier point dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Malone a toutefois créé l’égalité de nouveau, alors qu’il restait que 21 secondes à écouler au deuxième engagement. Seth Griffith a servi une superbe passe à Malone, qui a envoyé le disque derrière Lindgren pour porter la marque à 2-2.

Blackwell n’a pas manqué de temps au troisième tiers. Tout comme il l’avait fait en première période, l’attaquant a de nouveau dénoué l’impasse après 36 secondes de jeu pour procurer la victoire aux Americans.