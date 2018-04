ANAHEIM, Calif. — Ondrej Kase a dénoué l’impasse grâce à un retour de lancer alors qu’il restait 3:56 à faire et les Ducks d’Anaheim ont assuré leur place en séries éliminatoires pour une sixième année consécutive en vertu d’un gain de 3-1 devant le Wild du Minnesota, mercredi soir.

Kase a enfilé son 20e but de la saison en sautant sur le retour de lancer de Josh Manson et Andrew Cogliano a ajouté un but dans un filet désert quelques instants plus tard. Ryan Miller a réalisé 26 arrêts à son premier départ depuis le 9 mars pour les Ducks, qui ont remporté huit de leurs 10 derniers matchs pour se tailler une place en séries.

Nick Ritchie a également sonné la charge en deuxième période et Manson a obtenu deux aides.

Matt Dumba a touché la cible en avantage numérique et Devan Dubnyk a repoussé 28 tirs pour le Wild, qui a encaissé un cinquième revers en sept matchs.