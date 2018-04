OTTAWA — L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Marian Gaborik a été opéré à Los Angeles afin de réparer une hernie discale et il pourra reprendre l’entraînement complet d’ici huit semaines, a indiqué l’organisation par voie de communiqué jeudi.

Gaborik est passé sous le bistouri du Dr Robert Watkins mercredi au ‘Marina Spine Center’ de Marina Del Ray, en Californie, a précisé le directeur général des Sénateurs Pierre Dorion dans le document.

«Dr Watkins a déterminé que la meilleure option était l’intervention chirurgicale afin de corriger une hernie discale, a-t-il mentionné. L’opération a eu lieu mercredi et l’équipe médicale est satisfaite du résultat.»

La saison de l’attaquant slovaque était déjà terminée, puisqu’il était déjà assuré de rater les derniers matchs du calendrier régulier des Sénateurs à cause de ses problèmes de dos.

Le vétéran âgé de 36 ans n’a pas joué depuis le 22 mars, et il a rencontré un spécialiste afin de régler ses problèmes de santé.

Acquis des Kings de Los Angeles en février, Gaborik a marqué quatre buts et amassé sept mentions d’aide avec les Sénateurs, pour un total de 11 buts et 21 passes en 46 rencontres cette saison dans la LNH.

Gaborik a réussi 407 filets et récolté 408 mentions d’assistance en 1035 parties en carrière dans la LNH avec le Wild du Minnesota, les Rangers de New York, les Blue Jackets de Columbus, les Kings et les Sénateurs.