CHICAGO — Les Blackhawks de Chicago n’apporteront pas de changement derrière le banc après avoir raté les séries éliminatoires pour la première fois en 10 ans.

Le président de l’équipe, Joe McDonough, a déclaré aux journalistes qu’il envisageait de ramener l’entraîneur-chef Joel Quenneville et le directeur général Stan Bowman en vue de la prochaine campagne. Les Hawks ont gagné trois coupes Stanley depuis 2010, mais ont terminé au dernier rang de la Centrale cette saison.

«Je crois en la continuité. Ils ont connu énormément de succès, a déclaré McDonough. Nous ne sommes pas accrochés au passé. Nous venons de connaître une année très décevante et nos attentes sont incroyablement élevées. Nous n’allons pas les revoir à la baisse. Mais je crois que Stan et Joel sont les hommes qui ramèneront le succès.»

Les Blackhawks ont participé aux séries chaque saison depuis que Quenneville a pris les rênes de l’équipe après quatre rencontres de la saison 2008-09. Ils ont remporté la coupe Stanley en 2010, 2013 et 2015. Les Hawks se sont toutefois inclinés au premier tour des deux derniers tournois éliminatoires et viennent de connaître une saison cauchemardesque.

La blessure au «haut du corps» subie par Corey Crawford en décembre lui a finalement fait rater toute la saison. Le jeu de certaines des étoiles vieillissantes du club et de leurs jeunes défenseurs a aussi été inconstant.

Malgré tout, les Hawks comptent sur un excellent personnel de soutien et beaucoup de talent, dont l’attaquant étoile Patrick Kane. L’équipe a amorcé un virage jeunesse alors que des vétérans comme Jonathan Toews, Duncan Keith et Brent Seabrook ont commencé à démontrer des signes d’usure. Le meilleur buteur de l’équipe, Alex DeBrincat, est âgé de 20 ans.

«Joel a fait de l’excellent travail avec les jeunes joueurs, a souligné McDonough. Et je trouve inspirant de voir qu’il y a plusieurs jeunes joueurs qui s’en viennent. Je sais qu’à un certain moment, on disait que Joel n’était pas très bon avec les jeunes joueurs. Ça ne pourrait être plus faux.»

Âgé de 59 ans, Quenneville, qui vient au deuxième rang de tous les temps pour les victoires par un entraîneur-chef, a obtenu une prolongation de contrat de trois ans des Hawks en janvier 2016. Son contrat est valide jusqu’à la conclusion de la saison 2019-20. Bowman et lui auront maintenant l’occasion de faire tourner le vent.

«Nous avons été victimes de plusieurs circonstances hors de notre contrôle cette saison, a déclaré McDonough. Je ne pointe personne du doigt, et je crois en ces deux hommes. Je veux qu’ils connaissent tous du succès. Je pense que nous irons dans la bonne direction, après beaucoup de réflexions et d’évaluations.»