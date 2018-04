BEAUPRÉ, Qc — La Coupe du monde de vélo de montagne de l’Union cycliste internationale sera de retour à Mont-Sainte-Anne, a annoncé l’entreprise Gestev par voie de communiqué jeudi après-midi.

L’événement, qui se déroulera du 10 au 12 août, réunira les meilleures athlètes de descente et de cross-country de la planète. Ce sera l’occasion pour eux de se familiariser avec le parcours québécois, qui accueillera les Championnats du monde de vélo de montagne du 21 août au 1er septembre 2019.

En 2019, le Mont-Sainte-Anne recevra les Championnats du monde pour la troisième fois depuis 1991, et ce seront les trentièmes de l’histoire du vélo de montagne.

Une épreuve de cross-country sur circuit court (XCC) s’ajoutera cette année aux compétitions de cross-country classiques, et les résultats serviront à déterminer les 16 coureurs qui occuperont les deux premières lignes de départ de la Coupe du monde UCI de cross-country (XCO).

Cette nouvelle course aura une durée d’environ 20 minutes et se déroulera sur un parcours d’environ 2 km, qui utilisera la zone d’arrivée et de départ du parcours de la Coupe du monde de cross-country.