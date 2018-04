WASHINGTON — Michael Conforto a été réinséré à la formation juste à temps pour rompre l’égalité à l’aide d’un circuit de deux points aux dépens de Stephen Strasburg et les Mets de New York ont gâché le match d’ouverture des Nationals de Washington en l’emportant 8-2.

Yoenis Cespedes a aussi frappé un circuit contre le partant des Nationals, tandis que Jay Bruce a obtenu un grand chelem, face au releveur Brandon Kintzler en septième. Il s’agit de son sixième en carrière.

Jacob deGrom (2-0) s’est sorti d’impasse en sixième, alors que les coussins étaient tous occupés et qu’il n’y avait pas de retrait. Après avoir accordé un but sur balles à Bryce Harper pour remplir les sentiers, de Grom a forcé Ryan Zimmerman à frapper un faible ballon dans la droite et Howie Kendrick a été retiré par une flèche à l’arrêt-court.

Trea Turner a ensuite été retiré sur décision pour mettre un terme à la manche. Turner a dit sa façon de penser à l’arbitre au marbre de façon trop insistante et il a été expulé pour la première fois de sa carrière.

Strasburg (1-1) a alloué quatre points en six manches, dont un sur une feinte irrégulière en deuxième.