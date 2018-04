NEWARK, N.J. — Pavel Zacha et Miles Wood ont marqué en deuxième période et les Devils du New Jersey ont vaincu les Maple Leafs de Toronto 2-1, jeudi.

Patrick Maroon a été complice des deux buts des Devils, qui ont confirmé leur place en séries. Ils y seront pour la première fois depuis 2012.

Keith Kinkaid a fait 31 arrêts, aidant le New Jersey à mériter un quatrième gain d’affilée.

William Nylander a été le buteur du clan torontois, atteignant les 20 buts pour une deuxième saison de suite.

Austin Matthews est allé chercher un point dans un huitième match consécutif.

Frederik Anderson a repoussé 37 rondelles pour les Maple Leafs, qui vont conclure la saison régulière en accueillant le Canadien de Montréal, samedi.