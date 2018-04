DÉTROIT — Voici cinq moments marquants du match disputé jeudi soir au Little Caesars Arena entre le Canadien de Montréal et les Red Wings de Detroit.

Deslauriers ouvre la marque

Enlisé dans une léthargie qui l’avait vu récolter un but et une aide en 28 matchs, Nicolas Deslauriers a inscrit son 9e but de la saison à 5:46 du premier vingt lorsqu’il a fait dévier un tir du défenseur Noah Juulsen derrière Jared Coreau. Le dernier filet de Deslauriers remontait au 15 mars contre les Penguins de Pittsburgh.

Larkin mystifie la défensive du Canadien

Les partisans des Red Wings ont peut-être été les témoins de l’un des plus beaux buts de la saison de la part de l’un des leurs. L’honneur est allé au jeune et talentueux Dylan Larkin alors qu’il restait 70 secondes à écouler au premier vingt. Larkin a d’abord bafoué le défenseur Karl Alzner avec une brillante feinte avant d’entrer en zone du Canadien, avant de se détacher de Logan Shaw et de Kerby Rychel. Une fois seul devant Antti Niemi, Larkin a déjoué le gardien du Tricolore à l’aide d’un tir du revers pour son 15e de la saison.

Les Red Wings brisent l’égalité

On ne sait trop si le but tardif de Dylan Larkin les a fouettés, mais toujours est-il que les Red Wings ont amorcé la deuxième période avec force et pris les devants pour la première fois du match. Après que le gardien Antti Niemi eut bloqué un tir du défenseur Niklas Kronwall, la rondelle s’est retrouvée dans le coin gauche de la patinoire, sur la lame du bâton de Henrik Zetterberg. Le vétéran suédois a habilement repéré Tyler Bertuzzi, qui s’était libéré de la surveillance de Karl Alzner, et ce dernier a battu le gardien du Canadien à l’aide d’un tir sur réception sur lequel Niemi n’a rien pu faire après à peine deux minutes de jeu.

De retour à la case départ

Non seulement Brendan Gallagher a-t-il atteint le cap des 30 buts en saison, plusieurs d’entre eux ont été inscrits à des moments cruciaux de matchs. Ce fut encore le cas jeudi soir, en milieu de deuxième période. Gallagher a d’abord bloqué, un peu par chance, une tentative de passe d’Anthony Mantha de la pointe gauche. Ce jeu a permis à Gallagher de s’échapper à deux contre zéro en compagnie de Jonathan Drouin. Une fois dans le territoire adverse, Gallagher a passé la rondelle à Drouin, à sa droite. Ce dernier a choisi le bon moment pour remettre le disque à Gallagher qui a logé la rondelle derrière Jared Coreau.

Et de deux pour Deslauriers!

Exactement trois minutes après le but de Brendan Gallagher, le Canadien a repris l’avance dans la rencontre. Comme ce fut le cas sur le but précédent, un revirement des Red Wings, celui-là par Frans Nielsen, en zone du Tricolore a été à l’origine du but. Nicolas Deslauriers a profité de la bourde de Nielsen pour s’emparer de la rondelle et se diriger vers la zone adverse sur le flanc droit. Patient, Deslauriers a vu une ouverture entre les jambières de Jared Coreau et a marqué son 10e but de la saison.