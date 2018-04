LOS ANGELES — Dustin Brown a complété un match de quatre buts en marquant 23 secondes après le début de la prolongation, jeudi, permettant aux Kings de Los Angeles de l’emporter 5-4 aux dépens du Wild du Minnesota.

Tobias Rieder a été l’autre buteur des Kings, tandis que Jonathan Quick a fait 23 arrêts (tout comme Alex Stalock).

Le Wild avait comblé deux buts d’écart au troisième engagement, gracieuseté d’Eric Staal et Nate Prosser, à 5:42 et 9:24. Ryan Murphy et Matt Dumba ont aussi marqué pour le Minnesota.