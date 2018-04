SAKHIR, Bahreïn — Kimi Raikkonen a devancé son coéquipier chez Ferrari Sebastian Vettel au sommet du classement à l’issue des deux premières séances d’essais libres, vendredi, au Grand Prix de Formule 1 du Bahreïn.

Raikkonen et Vettel trônaient au sommet au moment où la nuit tombait — tout comme la température d’ailleurs —, et les conditions devraient être très similaires lors de la course dimanche soir. Le chrono d’une minute et 29,8 secondes de Raikkonen sur le circuit international de Sakhir s’est révélé une fraction de seconde plus rapide que celui de l’Allemand.

Lewis Hamilton, qui a connu des ennuis lors de la première séance, a semblé de nouveau manquer de vitesse et s’est contenté du quatrième temps, tout juste derrière son coéquipier chez Mercedes Valtteri Bottas.

Les voitures Mercedes ont concédé plus d’une demi-seconde au meilleur temps de Raikkonen, qui s’est toutefois retrouvé sous enquête par les commissaires de piste pour un retour en piste dangereux à la suite d’un arrêt aux puits. Il a évité une pénalité sur la grille de départ et Ferrari a plutôt écopé d’une amende de 6100 $.

Les Mercedes ne sont pas les seules voitures à souffrir d’un manque de puissance en ce début de saison. Lance Stroll n’a jamais été dans le coup à bord de sa voiture Williams, et il s’est contenté du 17e temps à 2,565 secondes de Raikkonen. Son coéquipier russe, Sergey Sirotkin, n’a guère fait mieux avec une 18e place, parmi les 20 pilotes en piste.

Max Verstappen, qui n’a pas enregistré de chrono lors de la première séance, a fini cinquième, devant son coéquipier chez Red Bull Daniel Ricciardo — le pilote le plus rapide de la première séance.

Il y aura une troisième et dernière séance d’essais libres samedi avant la séance de qualifications samedi. Hamilton tentera alors de décrocher une 74e position de tête en carrière, améliorant ainsi sa propre marque.

Vettel a triomphé à Melbourne, après qu’une erreur de télémétrie de Mercedes eut privé Hamilton, qui s’était élancé de la première position, de la victoire.