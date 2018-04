NEW YORK — Si les Flyers de Philadelphie et les Panthers de la Floride se retrouvent à égalité pour les points, les victoires en temps réglementaire et en prolongation, ainsi que pour le différentiel de buts, ils joueront un match-suicide pour déterminer laquelle des deux équipes participera aux séries éliminatoires.

La LNH a annoncé vendredi le scénario dans le cas peu probable où les deux équipes se retrouveraient dans une impasse complète. Pour forcer la présentation du match-suicide mardi prochain, les Flyers devront perdre leur dernier match face aux Rangers de New York par deux buts, samedi, et voir les Panthers gagner leurs deux derniers matchs en fusillade face aux Sénateurs d’Ottawa et aux Bruins de Boston, samedi et dimanche.

Dans ce cas-là, les Flyers et les Panthers auraient 39 victoires en temps réglementaire et en prolongation et un différentiel de plus-1 au cours de la saison. De plus, les deux équipes se sont partagé les honneurs de leur série saisonnière (le premier match à domicile de l’équipe qui en avait deux dans la série de trois rencontres n’est pas comptabilisé) et la LNH n’a pas d’autres bris d’égalité.

Les Flyers ont présentement 96 points au compteur et les Panthers, 92. Les Flyers ont donc besoin d’un seul point, ou de voir les Panthers en échapper un seul, pour confirmer leur participation aux séries éliminatoires.