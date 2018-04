AVONDALE, Ariz. — Sébastien Bourdais s’est emparé de la position de tête, vendredi à l’ISM Raceway, devançant son compatriote français Simon Pagenaud à la toute fin des qualifications.

Bourdais a complété deux tours à une vitesse moyenne de 188,539 miles à l’heure. Bourdais a triomphé le 11 mars à St. Petersburg lors de la première épreuve de la saison.

Pagenaud sera aux côtés de Bourdais lors du départ de l’épreuve, samedi soir. Il avait signé une première victoire en carrière l’an dernier sur l’ovale dans le désert de l’Arizona.

Will Power a pris le troisième rang lors des qualifications, suivi d’Alexander Rossi et des Canadiens James Hinchcliffe et Robert Wickens.