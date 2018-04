DRUMMONDVILLE, Qc — Les Voltigeurs de Drummondville ont survécu à un mauvais début de match et ils ont défait les Tigres de Victoriaville 4-2, vendredi soir, pour prendre les devants 1-0 dans cette série de deuxième tour.

Dans cet affrontement qui met en vedette deux rivaux de longue date, les Voltigeurs ont vu les Tigres sortir les griffes dans les premières minutes.

Mathieu Sévigny et Chase Harwell ont tour à tour fait scintiller la lumière rouge dans un intervalle de 2:12 et la soirée semblait s’annoncer pénible pour les Voltigeurs, mais l’équipe de Dominique Ducharme n’a pas baissé les bras.

Nicolas Beaudin a réduit l’écart de moitié à 10:46 du premier engagement et Pavel Koltygin a ramené tout le monde à la case départ en début de deuxième période. Dès la 53e seconde du dernier tiers, Xavier Bernard a profité d’un avantage numérique pour propulser les Voltigeurs en avant grâce à un tir des poignets qui avait des yeux. Connor Bramwell a scellé l’issue de la partie dans un filet désert.

L’espoir au prochain repêchage de la LNH Olivier Rodrigue s’est bien ressaisi et il a finalement conclu la rencontre avec 21 arrêts pour les Voltigeurs. Etienne Montpetit a quant à lui alloué trois buts sur 22 lancers.

Les deux équipes en découdront à nouveau samedi soir, au Centre Marcel Dionne

Islanders 4 Mooseheads 3 (Prol.) (Les Islanders mènent la série 1-0)

Pascal Aquin a fait dévier un tir de la pointe d’Olivier Desjardins en prolongation et les Islanders de Charlottetown sont venus de l’arrière pour battre les Mooseheads de Halifax 4-3.

Desjardins a accepté une passe de son partenaire en défensive Pierre-Olivier Joseph et il a décoché un tir des poignets. Aquin, qui passait par-là, a touché la rondelle pour tromper la vigilance d’Alexis Gravel.

En retard 3-2 en troisième période, les Islanders ont forcé la tenue d’une prolongation grâce au deuxième but du match de Keith Getson. Nikita Alexandrov a lui aussi fait bouger les cordages pour les vainqueurs.

Connor Moynihan, Xavier Parent et Filip Zadina ont répliqué pour les Mooseheads, qui avaient inscrit deux buts au troisième engagement pour prendre les devants.

Matthew Welsh a gardé le fort avec brio pour les Islanders, repoussant 41 rondelles. Gravel a lui aussi bien fait entre les poteaux, bloquant 38 lancers.

Les deux équipes se retrouveront samedi soir, au Scotiabank Centre de Halifax.

Phoenix 1 Titan 5 (Le Titan mène la série 1-0)

Olivier Galipeau a récolté points lors d’une poussée de quatre buts en deuxième période du Titan d’Acadie-Bathurst, qui a vaincu le Phoenix de Sherbrooke 5-1.

Galipeau, qui a été nommé le défenseur de l’année mercredi lors du gala des Rondelles d’or, a amassé un but et deux aides pour permettre au Titan de se distancer du Phoenix.

Alors que les deux équipes étaient nez à nez 1-1 après 20 minutes, Galipeau a préparé l’éventuel but victorieux de German Rubtsov avant de lui-même toucher la cible pour faire 4-1 Titan. Mitchell Balmas a enfilé l’aiguille deux fois et il s’est fait complice de la réussite d’Ethan Crossman, au premier vingt.

L’attaquant recrue du Phoenix Samuel Poulin a propulsé son équipe en avant dès la sixième minute de jeu du match, mais la troupe de Stéphane Julien s’est butée à une des meilleures défensives du circuit Courteau.

Evan Fitzpatrick et Reilly Pickard ont fait partie de la même transaction avant la date butoir et ils affrontaient tous deux leur ancienne formation. Fitzpatrick n’a fait face qu’à 23 lancers, n’allouant qu’un but au Phoenix, tandis que Pickard a cédé cinq fois devant 28 tirs du Titan. En relève, Brendan Cregan a réalisé cinq arrêts.

Le deuxième match de cette série aura lieu samedi soir, à Bathurst.

Wildcats 1 Armada 6 (L’Armada mène la série 1-0)

L’Armada de Blainville-Boisbriand a poursuivi son travail de démolition en écrasant les Wildcats de Moncton 6-1.

L’Armada est la seule équipe encore invaincue depuis le début des séries, elle qui a balayé les Foreurs de Val-d’Or en quatre parties lors de la première ronde éliminatoire.

Après avoir vu Adam Capannelli ouvrir la marque sur le premier tir des Wildcats dans la rencontre, les hommes de Joël Bouchard ont créé l’égalité 96 secondes plus tard, par l’entremise d’Alexander Katerinakis, en désavantage numérique. Ils n’ont plus regardé derrière par la suite.

Alex Barré-Boulet, le joueur le plus utile de la LHJMQ cette saison, a trouvé le fond du filet deux fois pour l’Armada. Thomas Ethier, Luke Henman et Drake Batherson ont aussi noirci la feuille de pointage pour l’équipe qui a terminé au sommet du classement général.

Le gardien de l’Armada Emile Samson a effectué 22 arrêts dans la victoire. Mark Grametbauer, qui affronte une de ses anciennes équipes, a donné cinq buts sur 21 tirs avant d’être remplacé avant le début de la troisième période. Matthew Waite a pris le relais chez les Wildcats, stoppant huit des neuf lancers dirigés vers lui.

Les deux équipes profiteront d’une journée de congé avant de reprendre l’action dimanche après-midi, pour le deuxième duel de cette série.