ARLINGTON, Texas — Russell Martin a frappé un circuit et il a ajouté deux simples d’un point pour propulser les Blue Jays de Toronto vers une victoire de 8-5 contre les Rangers du Texas, vendredi soir.

La claque de quatre buts de Martin donnait les devants 8-0 aux Blue Jays en sixième manche. Elle est survenue tout juste après que Yangervis Solarte eut cogné une longue balle en solo.

Marco Estrada (1-0) n’avait donné que deux coups sûrs jusqu’en sixième manche avant que Shin-Soo Choo frappe un circuit dans une troisième partie consécutive. Après deux simples et un but sur balles alors qu’il y avait deux retraits, Estrada a forcé Robinson Chirinos à être retiré sur une chandelle.

Estrada, qui avait gagné à Arlington quand les Blue Jays ont battu les Rangers lors des séries de 2015 et 2016, a concédé un point, cinq coups sûrs et un but sur balles en plus de retirer sept frappeurs sur des prises.

Roberto Osuna a accordé deux simples, mais il a retiré Choo dans un double jeu pour enregistrer un troisième sauvetage cette saison.

Matt Moore (0-2) a connu un deuxième départ difficile de suite pour les Rangers après avoir mené la Nationale au chapitre des défaites (15) la saison dernière, alors qu’il portait les couleurs des Giants de San Francisco. Le gaucher a permis six points, dont cinq mérités, cinq coups sûrs et quatre buts sur balles en trois manches et un tiers.

Josh Donaldson a produit un point, il a frappé deux simples et il est venu marquer deux fois. Solarte a soutiré un but sur balles à ses trois premières présences au marbre.

Une journée après être devenu le Latino-américain ayant obtenu le plus de coups sûrs dans les Majeures, Adrian Beltre en a ajouté trois pour briser l’égalité avec Rickey Henderson, au 24e rang de l’histoire. Il en totalise maintenant 3058. Lui et Choo ont claqué un double d’un point en septième manche alors qu’Elvis Andrus a ajouté un simple d’un point pour son troisième coup sûr de la soirée.