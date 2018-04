SAKHIR, Bahreïn — Le pilote Ferrari Sebastian Vettel a obtenu la 51e position de tête de sa carrière, samedi, en prévision du Grand Prix de Formule 1 du Bahreïn.

Vettel, qui a triomphé au Grand Prix d’Australie il y a deux semaines, a signé un temps d’une minute et 27,958 secondes. Son coéquipier au sein de la ‘Scuderia’, Kimi Raikkonen, s’élancera à ses côtés sur la première ligne de la grille de départ après lui avoir concédé 0,143 seconde.

«C’était très intense (en piste), a dit Vettel. La voiture est excellente depuis le début du week-end.»

Le pilote Mercedes Valtteri Bottas a enregistré le troisième meilleur temps, à 23 millièmes de seconde du Finlandais. Le quadruple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, a suivi en quatrième place, mais en vertu de sa pénalité de cinq places sur la grille de départ en raison d’un changement de boîte de vitesses, il partira plutôt du neuvième rang.

«C’est décevant de ne pas être sur la première ligne, a reconnu Bottas. J’espère que Lewis pourra grimper au classement et mettre de la pression sur les autres pilotes.»

Vettel, qui a terminé deuxième au championnat des pilotes l’an dernier, aura une opportunité en or dimanche de creuser l’écart en tête du classement général. L’Allemand a signé sa 48e victoire et son 100e podium en carrière à Melbourne il y a deux semaines, devant Hamilton.

Le top-5 a donc été complété par le pilote Red Bull Daniel Ricciardo (1:28,398) et le pilote Toro Rosso Pierre Gasly (1:29,329).

Kevin Magnussen (Haas), Nico Hulkenberg (Renault), Esteban Ocon (Force India), Hamilton et Carlos Sainz (Renault) ont pris dans l’ordre les cinq échelons suivants.

Les choses n’ont guère mieux été que la veille pour les pilotes Williams. Sergey Sirotkin et Lance Stroll n’ont pu faire mieux que les 18e et 20e temps de la séance de qualifications, qui s’est déroulée à la tombée de la nuit alors que la température indiquait 26 degrés Celsius.

Ça s’aggrave pour Stroll

Stroll pourra toutefois se consoler; un pilote a fait pire que lui samedi.

Le Québécois et Sirotkin grimperont chacun d’une place sur la grille de départ puisque le pilote Red Bull Max Verstappen partira en queue de peloton, après avoir été victime d’une sortie de piste pendant la première portion de la séance de qualifications.

«C’est un week-end très frustrant», a reconnu le pilote de Mont-Tremblant, en prenant le temps de souligner qu’il a concédé quatre dixièmes de seconde à son meilleur temps l’an dernier en qualifications sur le circuit international de Sakhir.

«C’est décevant. La voiture n’est pas assez vite, il faut l’améliorer», a-t-il ajouté.

Stroll, qui est âgé de 19 ans, estime que Williams reculé d’un pas au Bahreïn, plutôt que d’avoir progressé.

«En Australie, lors du premier Grand Prix, j’avais au moins l’impression que la voiture était pilotable. Là, c’est pire que jamais», a-t-il résumé, visiblement frustré par la tournure des événements.

«Nous avons des problèmes d’adhérence un peu partout, à l’entrée des virages, au milieu et à la sortie. Partout. La voiture manque aussi d’équilibre, et elle manque de la vitesse dans les lignes droites», a-t-il évoqué.

Interrogé à savoir s’il était confiant que des progrès soient réalisés rapidement, Stroll, résigné, s’est limité à dire: «j’espère que ça arrivera assez rapidement».

La réponse du directeur technique de Williams, Paddy Lowe, n’avait toutefois rien d’encourageant.

«Nous ne sommes pas où nous voulions être pour la course, mais nous n’étions pas assez rapides aujourd’hui pour une panoplie de raisons, certaines que nous comprenons, et d’autres qui nous échappent, a-t-il dit. Nous devons retourner à la planche à dessin et travailler. La course sera difficile du fond de la grille de départ.»