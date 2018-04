NEW YORK — Les Yankees de New York ont inscrit les noms du gaucher CC Sabathia et du joueur de troisième but Brandon Drury sur la liste des blessés pour 10 jours, samedi.

Ces décisions ont été prises au lendemain de la défaite de 7-3 des Yankees contre les Orioles de Baltimore, après que Pedro Alvarez eut frappé un grand chelem en 14e manche.

Sabathia, qui est âgé de 37 ans, a quitté la rencontre de vendredi en raison d’une inflammation de la hanche droite, après n’avoir effectué que 58 lancers en quatre manches de travail. La décision d’inscrire son nom sur la liste des blessés a fait fi d’un test d’imagerie par résonance magnétique qui s’est révélé négatif.

Drury est ennuyé par des migraines depuis un certain temps déjà. Il a déjà rencontré un médecin et devrait se soumettre à des tests supplémentaires lundi. Drury a été acquis des Diamondbacks de l’Arizona pendant la saison morte, et il frappe pour une moyenne de ,217 en huit parties cette saison.

Les Yankees ont rappelé les droitiers Luis Cessa et Domingo German de leur club-école AAA de Scranton/Wilkes-Barre, et ils ont offert un contrat au joueur d’utilité Jace Peterson.