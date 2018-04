BOSTON — Xander Bogaerts a réussi le premier grand chelem par un joueur des Red Sox de Boston depuis la fin de la saison 2016 et produit un sommet personnel de six points, samedi après-midi, et les Rays de Tampa Bay ont baissé pavillon 10-3.

J.D. Martinez a cogné son premier circuit depuis qu’il a accepté un contrat de cinq saisons d’une valeur de 110 millions $US pendant le camp d’entraînement. Rafael Devers a aussi étiré les bras.

Pour la deuxième fois de l’histoire de la concession, les Red Sox ont perdu leur premier match avant de gagner leurs sept suivants. La dernière fois, c’était en 1904, et les Red Sox avaient remporté le championnat de la Ligue américaine.

Les Rays ont subi une septième défaite d’affilée et connaissent le pire début de saison de leur histoire, après être venus de l’arrière pour vaincre les Red Sox lors de leur match d’ouverture à domicile.

Le joueur d’avant-champ des Rays Daniel Robertson a été parfait en huitième manche, après avoir forcé les frappeurs des Red Sox à soulever deux ballons à l’avant-champ et un autre au champ extérieur.

Rick Porcello (2-0) a concédé trois points et six coups sûrs, en plus d’avoir retiré sept frappeurs sur des prises en sept manches et un tiers sur la butte.

Jake Faria (0-1) a distribué un sommet personnel de huit points, et il n’a enregistré que cinq retraits pour les Rays.