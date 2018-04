WASHINGTON — Asdrubal Cabrera a cogné un double d’un point et a inscrit le point qui a fait la différence en septième manche, aidant les Mets de New York à filer vers une quatrième victoire consécutive avec un gain de 3-2, samedi, face aux Nationals de Washington.

Dave Martinez a été expulsé pour une première fois comme gérant et les Nationals ont encaissé un quatrième revers d’affilée malgré le cinquième circuit de Bryce Harper cette saison.

Martinez s’est plaint après que le troisième-but Anthony Rendon eut été expulsé pour avoir lancé son bâton quand il a été retiré sur trois prises. Rendon était l’un des nombreux frappeurs des Nationals à avoir critiqué la zone des prises de l’arbitre au marbre en début de rencontre.

Le pointage était de 1-1 quand Harper a amorcé la sixième manche en claquant un circuit contre le releveur Hansel Robles (1-0). L’avance des Nationals n’a pas duré longtemps.

Le releveur des Nationals Brandon Kintzler (0-1) a accordé des coups sûrs consécutifs à Amed Rosario et Cabrera en septième, ce qui a porté la marque à 2-2. Après un retrait et un but sur balles intentionnelles, Todd Frazier a frappé un roulant à travers le monticule. Howie Kendrick a jonglé avec la balle et son relais vers le deuxième coussin n’est pas arrivé à temps pour retirer Michael Conforto. Pendant ce temps, Cabrera croisait le marbre.

Jeurys Familia a provoqué les cinq derniers retraits pour les Mets et a inscrit un quatrième sauvetage.