CHARLESTON, S.C. — Les demi-finales du tournoi de Charleston ont été remises à dimanche en raison de la pluie.

Les organisateurs ont pris cette décision samedi, après de nombreux délais provoqués par les mauvaises conditions météorologiques. L’Allemande Julia Görges, cinquième tête de série, et la Lettone Anastasija Sevastova, no 8, étaient dans une impasse de 4-4 en première manche quand leur duel a été remis.

L’Américaine Madison Keys, no 7, et la Néerlandaise Kiki Bertens, no 12, joueront à 10h30, dimanche matin. Görges et Sevastova disputeront ensuite le reste de leur match.

Après la finale du double féminin, les deux gagnantes des demi-finales croiseront le fer en finale du premier tournoi de la saison sur terre battue.