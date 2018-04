WASHINGTON — Alex Ovechkin a fait bouger les cordages à deux reprises pour terminer la campagne avec 49 buts à sa fiche et les Capitals de Washington ont défait les Devils du New Jersey 5-3, samedi.

Alors que les spectateurs scandaient «nous en voulons 50», Ovechkin s’est assuré de remporter le trophée Maurice-Richard pour une septième fois, en tant que meilleur franc-tireur du circuit. Il a toutefois terminé la saison à court d’une huitième campagne de 50 buts. Il est devenu le joueur le plus âgé dans l’histoire de la LNH à terminer au sommet de la colonne des buteurs depuis Phil Esposito en 1974-75.

En battant les Devils en temps réglementaire, les Capitals se sont assuré de ne pas les affronter en première ronde des séries. Les Devils ont glissé au dernier rang donnant accès aux séries en tant qu’équipe repêchée et ils affronteront les champions de la section Atlantique — les Bruins de Boston ou le Lightning de Tampa Bay.

Nicklas Backstrom, Michal Kempny et Andre Burakovsky ont aussi marqué pour les Capitals, alors que Braden Holtby a stoppé 23 tirs.

Du côté des Devils, Patrick Maroon a récolté un but et deux aides, tandis que Nico Hischier et Miles Wood ont aussi touché la cible. Corey Schneider, qui a perdu son statut de gardien numéro un au profit de Keith Kinkaid, a accordé cinq buts sur 25 tirs et a bousillé une occasion d’inscrire une première victoire depuis décembre.