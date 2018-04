DÉTROIT — John Tavares a marqué son 37e but à 3:16 en prolongation et les Islanders de New York ont conclu la saison avec trois gains d’affilée, samedi, battant les Red Wings 4-3 à Detroit.

Ryan Pulock des Islanders avait prolongé le suspense avec un but tardif, avec 30 secondes à écouler au temps régulier.

Andrew Ladd et Anders Lee ont été les autres buteurs des Islanders, qui ont pu compter sur 36 arrêts de Thomas Greiss. Lee a atteint le chiffre de 40 buts pour la première fois de sa carrière.

Henrik Zetterberg, Justin Abdelkader et Dylan Larkin ont riposté pour les Wings, qui ont perdu leurs trois derniers matches.

Larkin a marqué sept fois lors des 10 derniers matches. Jared Coreau a lui aussi bloqué 36 rondelles.