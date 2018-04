GLENDALE, Ariz. — Rickard Rakell a inscrit un but et une passe et les Ducks d’Ahaheim ont battu les Coyotes de l’Arizona 3-0, samedi.

Rakell a été le meilleur pointeur des siens cette saison, établissant des marques personnelles avec 34 buts et 69 points.

Ryan Miller a stoppé 31 tirs, méritant un quatrième jeu blanc cette saison.

Adam Henrique et Hampus Lindholm ont aussi fait mouche pour Anaheim.

Les Ducks (44-25-13) ont gagné leurs cinq derniers matches, atteignant les 100 points ou plus lors d’une cinquième campagne de suite.

Antti Raanta a fait 24 arrêts pour l’Arizona. Les Coyotes ont conclu avec un solide rendement de 17-9-3 à leurs 29 derniers matches, eux qui avaient une seule victoire après 15 rencontres.